БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жюлия Симон се завърна на върха с бляскав финал в Нове Место

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Симон спечели масовия старт и поведе френския доминантен щурм в последното състезание преди Олимпийските игри

Жюлия Симон
Снимка: БТА
Слушай новината

Жюлия Симон записа първата си индивидуална победа за сезона, след като триумфира в масовия старт на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Нове Место, Чехия. Французойката направи впечатляващ финален тур и спечели състезанието с мощен демараж в последните метри, за да даде ясен знак за отличната си форма в навечерието на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

29-годишната биатлонистка от Савоа повали 19 от 20 мишени и показа хладнокръвие в решаващите моменти. След финалната стрелба лидер бе италианката Лиза Витoци, но плътно зад нея се движеше френската четворка - Симон, Осеан Мишелон, Лу Жанмоно и Камий Бенед. Единствено Бенед премина дистанцията без грешка на рубежа, докато останалите допуснаха по една наказателна обиколка.

Мишелон първа пое инициативата след последното излизане от стрелбището, но около километър преди финала бе настигната и изпреварена от Витoци. Решаващият момент дойде в последното изкачване, където Симон ускори рязко и си осигури победата с време 33:39.4 минути. Тя изпревари Мишелон с 0.5 секунди, а Витoци завърши трета на 2.7 секунди, за да предотврати пълен френски подиум.

Лу Жанмоно остана четвърта, след като допусна грешка във втората стрелба, но запази жълтия си номер на лидер в генералното класиране. Камий Бенед допълни силното френско представяне с пето място. Победата е 16-а за Жюлия Симон в кариерата ѝ за Световната купа и първа за настоящия сезон, белязан и от труден период извън пистата.

В генералното класиране Жанмоно води с 848 точки, пред финландката Суви Минкинен (646), която завърши шеста днес. Трета е шведката Ана Магнусон с 585 точки, а Симон се изкачи до 12-ото място с актив от 407.

Масовият старт в Нове Место бе последното състезание от Световната купа преди Олимпийските игри. Следващият индивидуален старт за дамите е на 11 февруари в Антхолц-Антерселва, а масовият старт ще закрие олимпийската програма по биатлон на 21 февруари. Победата на Симон затвърди френската доминация и добави още интрига към битката за медалите в Милано/Кортина.

Автор: Мариан Николов

#Световна купа по биатлон в Нове Место #Жюлия Симон #биатлон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
5
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Още

България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III
България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч. Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.
Налбантова ще участва на турнир в Тайланд Налбантова ще участва на турнир в Тайланд
Чете се за: 00:32 мин.
Злато и сребро за Цанко Цанков от Световната купа по зимно плуване в Гдиня Злато и сребро за Цанко Цанков от Световната купа по зимно плуване в Гдиня
Чете се за: 01:45 мин.
Алберт Попов: Способен съм на нещо голямо Алберт Попов: Способен съм на нещо голямо
Чете се за: 01:45 мин.
Оливер Солберг стана най-младият победител на Рали Монте Карло Оливер Солберг стана най-младият победител на Рали Монте Карло
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ