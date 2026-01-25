Жюлия Симон се завърна на върха с бляскав финал в Нове Место

Жюлия Симон записа първата си индивидуална победа за сезона, след като триумфира в масовия старт на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Нове Место, Чехия. Французойката направи впечатляващ финален тур и спечели състезанието с мощен демараж в последните метри, за да даде ясен знак за отличната си форма в навечерието на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

29-годишната биатлонистка от Савоа повали 19 от 20 мишени и показа хладнокръвие в решаващите моменти. След финалната стрелба лидер бе италианката Лиза Витoци, но плътно зад нея се движеше френската четворка - Симон, Осеан Мишелон, Лу Жанмоно и Камий Бенед. Единствено Бенед премина дистанцията без грешка на рубежа, докато останалите допуснаха по една наказателна обиколка.

Мишелон първа пое инициативата след последното излизане от стрелбището, но около километър преди финала бе настигната и изпреварена от Витoци. Решаващият момент дойде в последното изкачване, където Симон ускори рязко и си осигури победата с време 33:39.4 минути. Тя изпревари Мишелон с 0.5 секунди, а Витoци завърши трета на 2.7 секунди, за да предотврати пълен френски подиум.

Лу Жанмоно остана четвърта, след като допусна грешка във втората стрелба, но запази жълтия си номер на лидер в генералното класиране. Камий Бенед допълни силното френско представяне с пето място. Победата е 16-а за Жюлия Симон в кариерата ѝ за Световната купа и първа за настоящия сезон, белязан и от труден период извън пистата.



В генералното класиране Жанмоно води с 848 точки, пред финландката Суви Минкинен (646), която завърши шеста днес. Трета е шведката Ана Магнусон с 585 точки, а Симон се изкачи до 12-ото място с актив от 407.

Масовият старт в Нове Место бе последното състезание от Световната купа преди Олимпийските игри. Следващият индивидуален старт за дамите е на 11 февруари в Антхолц-Антерселва, а масовият старт ще закрие олимпийската програма по биатлон на 21 февруари. Победата на Симон затвърди френската доминация и добави още интрига към битката за медалите в Милано/Кортина.



Автор: Мариан Николов



