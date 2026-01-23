Жюстин Бреза-Буше триумфира в индивидуалната дисциплина от Световната купа по биатлон в Нове Место

Жюстин Бреза-Буше спечели съкратената индивидуална дисциплина от 12.5 километра за жени от Световната купа по биатлон в чешкия зимен център Нове Место.

29-годишната французойка измина дистанцията за 35:50.3 минути и направи само една грешка при стрелбата. Петкратната световна шампионка Бреза-Буше постигна 11-та победа в стартовете за Големия кристален глобус и първа през сезона.

На само 1.4 секунди остана нейната сънародничка Лу Жанмоно, която допусна единствен пропуск при последната си стрелба. Германката Франциска Пройс се нареди трета, на 1:02.2 минути зад победителката.

Младата българка Рая Аджамова финишира на 89-та позиция в Нове Место.

В генералното класиране след 13 кръга води Лу Жанмоно със 793 точки, пред финландката Суви Минкинен, която има 601 точки.

Начело в подреждането в индивидуалните дисциплини също е Жанмоно със 130 пункта.