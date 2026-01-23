БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Жюстин Бреза-Буше триумфира в индивидуалната дисциплина от Световната купа по биатлон в Нове Место

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българката Рая Аджамова финишира на 89-а позиция.

Жюстин Бреза-Буше
Снимка: БТА
Слушай новината

Жюстин Бреза-Буше спечели съкратената индивидуална дисциплина от 12.5 километра за жени от Световната купа по биатлон в чешкия зимен център Нове Место.

29-годишната французойка измина дистанцията за 35:50.3 минути и направи само една грешка при стрелбата. Петкратната световна шампионка Бреза-Буше постигна 11-та победа в стартовете за Големия кристален глобус и първа през сезона.

На само 1.4 секунди остана нейната сънародничка Лу Жанмоно, която допусна единствен пропуск при последната си стрелба. Германката Франциска Пройс се нареди трета, на 1:02.2 минути зад победителката.

Младата българка Рая Аджамова финишира на 89-та позиция в Нове Место.

В генералното класиране след 13 кръга води Лу Жанмоно със 793 точки, пред финландката Суви Минкинен, която има 601 точки.

Начело в подреждането в индивидуалните дисциплини също е Жанмоно със 130 пункта.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Жюстин Бреза-Буше

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Илияна Йотова е новият президент на България
5
Илияна Йотова е новият президент на България
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Зимни

Александра Фейгин: За Зимните олимпийски игри целя чисто изиграване
Александра Фейгин: За Зимните олимпийски игри целя чисто изиграване
Владимир Зографски завърши на 18-то място след първите два кръга от световния шампионат по ски полети Владимир Зографски завърши на 18-то място след първите два кръга от световния шампионат по ски полети
Чете се за: 01:10 мин.
Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое
Чете се за: 01:12 мин.
За втора поредна година: Марко Одермат спечели супергигантския слалом в Кицбюел За втора поредна година: Марко Одермат спечели супергигантския слалом в Кицбюел
Чете се за: 02:30 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Радослав Янков преодоля квалификацията в Зимонхьое Радослав Янков преодоля квалификацията в Зимонхьое
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ