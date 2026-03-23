Зинедин Зидан е все по-близо да поеме Франция

Зинедин Зидан е все по-близо да поеме националния отбор на Франция по футбол. Французинът и местната федерация са постигнали устна договорка, съобщава "Льо Паризиен".

Информацията гласи, че 53-годишният специалист се е споразумял за условията с ръководството на френския футбол.

Публикацията на "Льо Паризиен" се появи само часове след като президентът на ФФФ Филип Диало обяви, че вече знае кой ще бъде следващият старши треньор на френския национален отбор.

Въпреки това, официално съобщение вероятно няма да бъде направено, докато отборът не замине за САЩ за да се гарантира, че настоящият треньор Дидие Дешан има възможно най-добрите условия за подготовка за Световното първенство през 2026 г.

Зидан преди това е бил треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г.