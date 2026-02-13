Златислава Чуканова се готви с националния отбор преди Купа "Странджа"

Националният отбор на България по бокс за жени навлезе в решителен етап на своята подготовка преди 77-ото издание на Купа "Странджа", съобщиха от федерацията.

Под наставленията на Борислав Георгиев и Роман Цветков дамите вече се готвят на базата в "Дианабад". В отбора е и Златислава Чуканова, която се завръща след тежка контузия.

"Стартирахме подготовка в София на 9-ти януари, а отскоро започнахме и спаринги на базата на "Дианабад". Тук има момичета от няколко държави, включително и Украйна, което е добре за нашите боксьорки, за да можем да повишим нивото си преди Купа "Странджа". Злати Чуканова се завръща след контузия и с Вени Поптолева ще бъдат водещите имена в отбора. Има няколко талантливи момичета, които са по-млади и тепърва трябва да трупат опит. Чака ги много работа, но съм оптимист", коментира треньорът на жените Борислав Георгиев.

"Основната ни цел тази година са турнирите за Световната купа и европейското първенство, на което сме домакини в София. Това са много важни състезания, защото носят сериозни точки за световната ранглиста. Предвидили сме и лагер на Белмекен през август, за да се подготвим максимално добре за шампионата в София, който безспорно е голямата ни цел", каза още Георгиев.