Златко Далич похвали отбора си след класирането за Мондиал 2026

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Наставникът подчерта, че вече мисли за последния мач срещу Черна гора и за подготовката за световното първенство.

златко далич достигнахме четвъртфиналите искаме свършваме дотук
Слушай новината

Селекционерът на Хърватия Златко Далич поздрави отбора си за победата с 3:1 над Фарьорските острови и осигуреното място на Мондиал 2026.

„Браво на момчетата за класирането, на федерацията и на всички, които работиха за този успех. Благодарности и към феновете – атмосферата беше чудесна“, заяви Далич пред сайта на УЕФА.

Той призна, че първото полувреме е било под очакванията: „Бяхме напрегнати, допускахме грешки и губехме топката. Съперникът не беше удобен – рядко губят с два гола разлика.“

Наставникът подчерта, че вече мисли за последния мач срещу Черна гора и за подготовката за световното първенство.

„Знам какво ни доведе до Мондиала миналия път и ще се съсредоточим върху това отново“, каза специалистът.

Защитникът Йошко Гвардиол, който изравни резултата за 1:1, също беше доволен, но остана реалист.

„Защитник съм и е хубаво да отбележа гол, но по-важно е да не допускаме попадения. Винаги предпочитам суха мрежа пред личния гол", каза футболистът на Ман Сити.

#Европейски квалификации за Мондиал 2026 #Златко Далич

