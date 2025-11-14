Ник Волтемаде донесе три точки за Германия

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде отбеляза два гола и изведе Германия до победа над Люксембург в квалификациите за световното първенство през 2026 г.

След разочароващо първо полувреме, в което германците така и не успяха да пробият защитата на съперника, резултатът беше открит четири минути след почивката. Волтемаде се разписа отблизо, засичайки подаване на Лирой Сане.

23-годишният нападател удвои аванса на Бундестима малко над 20 минути преди края, когато завърши прецизен пас на Ридле Баку.

Флориан Виртц от Ливърпул имаше шанс да направи резултата още по-убедителен, но ударът му бе блокиран в заключителните минути.

С успеха Германия оглавява група А, изпреварвайки Словакия по голова разлика.

И двата тима вече са сигурни в топ 2, но битката за директната квота остава напълно открита. Решителният мач между Германия и Словакия ще се играе в понеделник, 17 ноември, в Германия.

Двата гола на Волтемаде продължиха отличната му форма, след като той отбеляза шест попадения в дебютния си сезон с екипа на Нюкасъл.