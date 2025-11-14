БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ник Волтемаде донесе три точки за Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

С успеха Германия оглавява група А, изпреварвайки Словакия по голова разлика.

Национален отбор по футбол на Германия
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде отбеляза два гола и изведе Германия до победа над Люксембург в квалификациите за световното първенство през 2026 г.

След разочароващо първо полувреме, в което германците така и не успяха да пробият защитата на съперника, резултатът беше открит четири минути след почивката. Волтемаде се разписа отблизо, засичайки подаване на Лирой Сане.

23-годишният нападател удвои аванса на Бундестима малко над 20 минути преди края, когато завърши прецизен пас на Ридле Баку.

Флориан Виртц от Ливърпул имаше шанс да направи резултата още по-убедителен, но ударът му бе блокиран в заключителните минути.

С успеха Германия оглавява група А, изпреварвайки Словакия по голова разлика.

И двата тима вече са сигурни в топ 2, но битката за директната квота остава напълно открита. Решителният мач между Германия и Словакия ще се играе в понеделник, 17 ноември, в Германия.

Двата гола на Волтемаде продължиха отличната му форма, след като той отбеляза шест попадения в дебютния си сезон с екипа на Нюкасъл.

#световните първенства по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
1
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
2
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
3
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
4
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
5
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
6
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Национални отбори

Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното
Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното
Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира
Чете се за: 01:00 мин.
Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки
Чете се за: 03:45 мин.
Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Чете се за: 01:52 мин.
Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ