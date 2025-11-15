БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България U19 загуби от Франция във втория си мач от европейските квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

В последния си мач отборът на Атанас Рибарски ще се изправи срещу Фарьорски острови във вторник от 18.30 часа.

България U 19
Снимка: БФС
Слушай новината

България U19 отстъпи с 1:2 от Франция U19 във втория си мач от Група 2 на европейските квалификации. Надир Ел Джамали откри резултата в 19-ата минута от дузпа, а Енцо Кана-Бийк удвои малко преди края на първата част. Крайния резултат оформи Георги Пенев в 79-ата минута.

В 35-ата минута Филип Гигов пропусна да се разпише след центриране отдясно. Малко след това шут на Марто Бойчев премина покрай целта.

В началото на второто полувреме Франция получи втора дузпа, този път за нарушение на Мартин Георгиев. Ел Джамали отново изпълни наказателния удар, но се подхлъзна и прати топката над вратата.

В 79-ата минута "лъвчетата" върнаха един гол. Севи Идриз и Георги Пенев разиграха, при което Пенев се озова сам срещу вратаря и вкара за 2:1.

В последния си мач отборът на Атанас Рибарски ще се изправи срещу Фарьорски острови във вторник от 18.30 часа.

България е с една точка, а за следващата фаза се класират първите два отбора. Лидер в групата е Франция с 6 пункта.

Стартов състав на България U19: 12. Пламен Пенев (В), 2. Наско Янев, 3. Симеон Цанев, 4. Мартин Димитров, 7. Севи Идриз, 9. Филип Гигов (К), 10. Рикардо Фернандез, 13. Мартин Георгиев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков.

#България U19

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
2
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
3
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
4
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
5
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
6
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
5
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
6
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Още от: Национални отбори

НА ЖИВО: Турция – България 1:0
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
С човек по-малко Казахстан спечели точка в домакинството на Белгия С човек по-малко Казахстан спечели точка в домакинството на Белгия
Чете се за: 01:35 мин.
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
Чете се за: 01:05 мин.
България ще гостува на уникален стадион в Бурса България ще гостува на уникален стадион в Бурса
Чете се за: 01:50 мин.
Златко Далич похвали отбора си след класирането за Мондиал 2026 Златко Далич похвали отбора си след класирането за Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Димитров: Турция няма да ни подцени Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ