България U19 загуби от Франция във втория си мач от европейските квалификации

България U19 отстъпи с 1:2 от Франция U19 във втория си мач от Група 2 на европейските квалификации. Надир Ел Джамали откри резултата в 19-ата минута от дузпа, а Енцо Кана-Бийк удвои малко преди края на първата част. Крайния резултат оформи Георги Пенев в 79-ата минута.

В 35-ата минута Филип Гигов пропусна да се разпише след центриране отдясно. Малко след това шут на Марто Бойчев премина покрай целта.

В началото на второто полувреме Франция получи втора дузпа, този път за нарушение на Мартин Георгиев. Ел Джамали отново изпълни наказателния удар, но се подхлъзна и прати топката над вратата.

В 79-ата минута "лъвчетата" върнаха един гол. Севи Идриз и Георги Пенев разиграха, при което Пенев се озова сам срещу вратаря и вкара за 2:1.

В последния си мач отборът на Атанас Рибарски ще се изправи срещу Фарьорски острови във вторник от 18.30 часа.

България е с една точка, а за следващата фаза се класират първите два отбора. Лидер в групата е Франция с 6 пункта.

Стартов състав на България U19: 12. Пламен Пенев (В), 2. Наско Янев, 3. Симеон Цанев, 4. Мартин Димитров, 7. Севи Идриз, 9. Филип Гигов (К), 10. Рикардо Фернандез, 13. Мартин Георгиев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков.