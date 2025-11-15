Хърватия е третият европейски отбор с квота за Мондиал 2026

Хърватия се класира за световното първенство след победа с обрат 3:1 у дома срещу Фарьорските острови.

Двубоят от група L започна колебливо за вицешампиона от Мондиал 2018 и гостите поведоха изненадващо след попадение на Геза Тури след малко повече от четвърт час игра. Йошко Гвардиол изравни в 23-ата минута на мача в Риека, а Петър Муса даде аванс за "ватрените" 12 минути след почивката. Крайното 3:1 беше оформено от Никола Влашич в 70-ата минута.

Хърватите са недостижими на върха в класирането с 19 точки, а Чехия е на втората позиция с 13 пункта и ще играе в плейофите за класиране на финалите на Мондиал 2026. Фарьорските острови нямат шансове за участие на бараж с актива си от 12 точки, защото изиграха всичките си двубои.

В другата среща от тази група Черна гора победа с 2:1 като гост Гибралтар след голове на Василие Аджич в 33-ата минута и на Никола Кръстович от дузпа точно преди почивката. Преди това домакините бяха повели чрез Лиам Джесъп в 20-ата минута, а двата отбора нямаха шансове за участие на Мондиал 2026.

В група G Нидерландия направи равенство 1:1 като гост на Полша. Този резултат доближи максимално "оранжевите" до класиране на световния шампионат догодина.

Воденият от треньора Роналд Куман състав е лидер, има 17 точки и с много добрата си голова разлика почти сигурно ще участва на първенството в Северна Америка. "Дружина полска" остава на втората позиция с 3 точки по-малко и значително по-слабо голово съотношение от днешния си противник, кръг преди края на квалификациите в зона Европа.

Поляците, които ще трябва да преминат през баражите, поведоха в резултата в 43-ата минута чрез Якуб Камински след асистенция на Роберт Левандовски, но рекордният голмайстор на гостите Мемфис Депай изравни две минути след началото на второто полувреме.

В група А гол на Томаш Бобчек в първата минута на допълнителното време донесе победата с 1:0 за Словакия над гостуващия Северна Ирландия. Преди това две попадения за домакините бяха отменени съответно заради засада и игра с ръка.

Словаците, които имат 12 точки и са на втора позиция, гостуват на Германия в Лайпциг на 17 ноември. Северна Ирландия има 6 точки на трето място и загуби шансове за участие на Мондиал 2026.