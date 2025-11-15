БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хърватия е третият европейски отбор с квота за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Нидерландия също докосва класиране за финалите на световното първенство в Северна Америка.

Национален отбор на Хърватия по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Хърватия се класира за световното първенство след победа с обрат 3:1 у дома срещу Фарьорските острови.

Двубоят от група L започна колебливо за вицешампиона от Мондиал 2018 и гостите поведоха изненадващо след попадение на Геза Тури след малко повече от четвърт час игра. Йошко Гвардиол изравни в 23-ата минута на мача в Риека, а Петър Муса даде аванс за "ватрените" 12 минути след почивката. Крайното 3:1 беше оформено от Никола Влашич в 70-ата минута.

Хърватите са недостижими на върха в класирането с 19 точки, а Чехия е на втората позиция с 13 пункта и ще играе в плейофите за класиране на финалите на Мондиал 2026. Фарьорските острови нямат шансове за участие на бараж с актива си от 12 точки, защото изиграха всичките си двубои.

В другата среща от тази група Черна гора победа с 2:1 като гост Гибралтар след голове на Василие Аджич в 33-ата минута и на Никола Кръстович от дузпа точно преди почивката. Преди това домакините бяха повели чрез Лиам Джесъп в 20-ата минута, а двата отбора нямаха шансове за участие на Мондиал 2026.

В група G Нидерландия направи равенство 1:1 като гост на Полша. Този резултат доближи максимално "оранжевите" до класиране на световния шампионат догодина.

Воденият от треньора Роналд Куман състав е лидер, има 17 точки и с много добрата си голова разлика почти сигурно ще участва на първенството в Северна Америка. "Дружина полска" остава на втората позиция с 3 точки по-малко и значително по-слабо голово съотношение от днешния си противник, кръг преди края на квалификациите в зона Европа.

Поляците, които ще трябва да преминат през баражите, поведоха в резултата в 43-ата минута чрез Якуб Камински след асистенция на Роберт Левандовски, но рекордният голмайстор на гостите Мемфис Депай изравни две минути след началото на второто полувреме.

В група А гол на Томаш Бобчек в първата минута на допълнителното време донесе победата с 1:0 за Словакия над гостуващия Северна Ирландия. Преди това две попадения за домакините бяха отменени съответно заради засада и игра с ръка.

Словаците, които имат 12 точки и са на втора позиция, гостуват на Германия в Лайпциг на 17 ноември. Северна Ирландия има 6 точки на трето място и загуби шансове за участие на Мондиал 2026.

Свързани статии:

Ник Волтемаде донесе три точки за Германия
Ник Волтемаде донесе три точки за Германия
С успеха Германия оглавява група А, изпреварвайки Словакия по...
Чете се за: 01:25 мин.
Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното
Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното
Попадение на резервата Джейк Греч в 82-ата минута сложи край на...
Чете се за: 01:15 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Хърватия по футбол за мъже #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Черна гора по футбол #Национален отбор по футбол на Фарьорските острови #Национален отбор на Словакия по футбол #Национален отбор на Гибралтар по футбол #Национален отбор на Северна Ирландия по футбол #Национален отбор на Нидерландия по футбол #национален отбор по футбол на Полша

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
1
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
2
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
4
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
6
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Европейски футбол

България излиза без напрежение в търсене на първи точки за световните квалификации
България излиза без напрежение в търсене на първи точки за световните квалификации
Гледайте световната квалификация Турция – България днес по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България днес по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Чете се за: 01:52 мин.
Левандовски няма планове да напуска Барселона Левандовски няма планове да напуска Барселона
Чете се за: 00:50 мин.
Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания
Чете се за: 01:30 мин.
Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ