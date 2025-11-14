Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното

Финландия завърши с поражение на свой терен квалификациите за Мондиал 2026. В двубой от група "G" на зона Европа финландците отстъпиха с 0:1 срещу Малта.

Попадение на резервата Джейк Греч в 82-ата минута сложи край на минималните надежди на "бухалите" за класиране на световното първенство в Северна Америка през следващото лято.

Малтийците рядко създаваха голови положения пред вратата на домакините, които направиха пропуски чрез Йоел Поянпало, Адам Мархиев, Оливер Антман и Лео Валта.

Осем минути преди края на редовното време Греч със силен удар от дистанция осигури първа победа за гостите в тези квалификации.

Финландия все още няма участие на Световен шампионат в историята си и завършва на трето място в групата с актив от 10 точки. За момента Малта е на четвъртата позиция с 5 пункта.

По-късно тази вечер Полша приема Нидерландия в спор за първото място в квалификационна група "G".