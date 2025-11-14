БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финландия завърши с поражение в квалификациите за световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Попадение на резервата Джейк Греч в 82-ата минута сложи край на минималните надежди на "бухалите" за класиране на световното първенство.

Финландия
Снимка: БТА
Слушай новината

Финландия завърши с поражение на свой терен квалификациите за Мондиал 2026. В двубой от група "G" на зона Европа финландците отстъпиха с 0:1 срещу Малта.

Попадение на резервата Джейк Греч в 82-ата минута сложи край на минималните надежди на "бухалите" за класиране на световното първенство в Северна Америка през следващото лято.

Малтийците рядко създаваха голови положения пред вратата на домакините, които направиха пропуски чрез Йоел Поянпало, Адам Мархиев, Оливер Антман и Лео Валта.

Осем минути преди края на редовното време Греч със силен удар от дистанция осигури първа победа за гостите в тези квалификации.

Финландия все още няма участие на Световен шампионат в историята си и завършва на трето място в групата с актив от 10 точки. За момента Малта е на четвъртата позиция с 5 пункта.

По-късно тази вечер Полша приема Нидерландия в спор за първото място в квалификационна група "G".

#Световни квалификации по футбол в зона Европа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
1
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
2
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
3
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
4
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
5
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
6
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Национални отбори

Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира
Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира
Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки
Чете се за: 03:45 мин.
Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Чете се за: 01:52 мин.
Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки
Чете се за: 02:07 мин.
Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ