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Златко Далич повече няма да води тима на Хърватия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Хърватия отпадна на 1/16-финалите на Мондиал 2026

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Ерата на Златко Далич като треньор на националния отбор на Хърватия приключи с отпадането на тима на 1/16-финалите от Португалия (1:2). След девет години начело на тима, той ще поеме нов пост. Златко Далич ще води отбора на Обединените арабски емирства, пише sportsport.ba.

Далич е бил взел решението да напусне още преди световното първенство, а сега е информирал и футболния съюз, че няма да продължи, а Славен Билич би трябвало да го наследи на пейката на „ватрените“ – какъвто е прякорът на Хърватия.

Както сам е казал на близките си футбони приятели, няма как да откаже оферта, която започва от пет милиона евро като годишна заплата. За него обстановката край Персийския залив не е нова, тъй като 2014-2017 година водеше Ал Аин в местното първенство и спечели три трофея.

Сега той ще има шанса да води националния отбор на ОАЕ, а това ще бъде голямо предизвикателство и очакванията ще бъдат огромни, предвид резултатите, които постигна с Хърватия. ОАЕ не може да се класира за втори път на Световно първентво след единственото си участие през 1990-а година в Италия и вече изостава от Саудитска Арабия, Катар, Иран, а вече и от Ирак и Йордания от този регион. Основната цел ще бъде стабилно представяне в следващите квалификации за Световното първенство, но също така и конкурентоспособност на Купата на Азия, където ще се очаква да изведе отбора поне до финалните етапи на състезанието.

Напускането на Далич със сигурност съвпада и с момента за подмладяване и обновяване на националния отбор на Хърватия предвид годините на Лука Модрич и Иван Перишич. Далич пое хърватите през 2017-а година, като за това време направи страната си втора в света (2018), трета през 2022-а, а също така и гарантира класиране на Европейските първенства през 2020-а и 2024-а година.

#Златко Далич

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