Зоологическата градина в София с лятно работно време и без почивен ден

Зоологическата градина в София работи без почивен ден, включително и на Великденските празници – 10, 11, 12 и 13 април, припомнят от зоопарка на страницата си във Фейсбук.

Столичният зоопарк вече работи с лятно работно време, което беше въведено на 30 март.

Касите за продажба на билети на западния и централния вход работят от 9:30 до 18:00 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 ч.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите "Примати" 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 ч., посочиха още от зоологическата градина.

Алпака, ханумански лангур, зебра и бизонче са сред новите попълнения на Софийския зоопарк през 2025 г., съобщиха от Столичната община през януари.