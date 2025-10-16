БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зрелищна галавечер очаква националите ни по бокс в Полша

Спорт
Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев родните звезди ще опитат да станат отборни шампиони в 37-ото издание на Suzuki Boxing Night.

Български национален отбор по бокс
Снимка: startphoto.bg
Зрелищна галавечер с участието на водещи имена от националния ни отбор по бокс ще се проведе в петък в полския град Сокулка. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев родните звезди ще опитат да станат отборни шампиони в 37-ото издание на Suzuki Boxing Night.

Съставът ни е изграден изцяло от световни и европейски шампиони и медалисти. Срещу тях ще застанат най-добрите боксьори на Полша.

Това ще бъде шанс националите ни да вземат реванш. Преди 6 години България отстъпи на Полша с 6:10 в подобен спектакъл, който по онова време се провежда във Варшава. За част от боксьорите ни това ще бъде и подготовка за европейското първенство до 23 години, което ще се проведе в Будапеща в края на ноември.

Списък на мачовете на галавечерта в Сокулка:

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Матеуш Шчочарц

Димо Тониев (60 кг) – Павел Брах

Радослав Росенов (60 кг) – Якоб Къжпиет

Викторио Илиев (65 кг) – Бартломей Рошковиц

Стелиан Страхилов (75 кг) – Матеуш Урбан

Уилиам Чолов (80 кг) – Михал Пиерчала

Семион Болдирев (85 кг) – Давид Кручковски

Кирил Борисов (+90 кг) – Якуб Домурад

