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Зверев с юбилейна 50-а победа за сезона и място сред осемте най-добри на US Open

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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Шампионът от тазгодишния „Ролан Гарос“ е единственият тенисист, достигнал до четвъртфиналите на всички четири турнира от Големия шлем през този сезон.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
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След като започна участието си на US Open с две поредни драматични победи в пет сета, поставеният под №1 Александър Зверев вече записа два последователни успеха без загубен сет и се класира за четвъртфиналите в Ню Йорк.

Германецът постепенно повишава нивото си през турнира, а поредното доказателство беше победата му с 6:2, 6:2, 7:6(3) над поставения под №21 Лучано Дардери в понеделник. Италианецът вече беше създавал проблеми на Зверев, след като по-рано тази година драматично спаси четири мачбола и шокира втория в световната ранглиста в Рим.

Шампионът от тазгодишния „Ролан Гарос“, Зверев е единственият тенисист, достигнал до четвъртфиналите на всички четири турнира от Големия шлем през този сезон. Това е постижение, което 25-кратният шампион от турнирите на ATP постигна за първи път в кариерата си.

„Мисля, че нивото ми беше много постоянно. Той започна да играе невероятно добре в третия сет. Едва ли съм виждал някого да удря топката толкова силно и да го прави толкова постоянно в рамките на цял сет, така че заслужава поздравления. Той направи нещата много трудни за мен, но съм щастлив, че съм на четвъртфиналите и че играя по този начин“, заяви Зверев в интервюто си на корта.

29-годишният Зверев направи впечатляващо представяне при начален удар срещу Дардери, вкарвайки 72 процента от първите си сервиси и спечелвайки 86 процента от точките (51/59) след мощния си първи сервис. Германецът отрази единствената точка за пробив, пред която се изправи в първия сет. Въпреки че не успя да реализира нито една от петте си възможности за пробив в третата част, Зверев приключи мача с убедителен тайбрек и продължи напред след два часа и 31 минути игра.

„В сравнение с първите два мача нивото се повишава и, разбира се, това е целта. Щастлив съм от това“, каза Зверев.

След като записа своята 50-а победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвъртфиналите срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп, който също е изиграл два поредни петсетови мача. Двамата ще се срещнат за първи път.

Зверев преследва втората си титла от Големия шлем и първа на „Флъшинг Медоус“. Германецът достигна до четвъртфиналите на американския турнир на твърди кортове за пети път, с което стана шестият действащ тенисист при мъжете, достигнал тази граница. Преди него това са правили Новак Джокович (14 пъти), Стан Вавринка (6), Марин Чилич (5), Даниил Медведев (5) и Карлос Алкарас (5).

#US Open 2026 #Александър Зверев

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