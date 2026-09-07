Алкарас вече вярва в титлата на US Open: Чувствам се способен да спечеля турнира

Карлос Алкарас заяви, че вече се чувства способен да спечели титлата на US Open, след като в неделя победи Томи Пол в три сета и се класира за четвъртфиналите.

Алкарас пристигна в Ню Йорк с ниски очаквания и големи надежди. 23-годишният испанец копнееше от месеци да се завърне на голямата сцена и въпреки че решението му да започне завръщането си именно на последния турнир от Големия шлем бе определяно от специалистите като рисковано, той не успя да устои на възможността да преследва историята в Ню Йорк.

Седмица след началото на опита си да стане първият тенисист, който успешно защитава титлата си при мъжете на US Open след Роджър Федерер през 2008 година, решението му изглежда напълно правилно.

Алкарас се класира за четвъртфиналите след убедителна победа с 6:4, 6:3, 6:4 над Пол, а макар все още да не е готов да си постави максимална оценка за първите си четири мача, той очевидно трупа увереност с всяка следваща крачка.

„Е, оценката е доста висока. Мисля, че бих си дал оценка B както за турнира, така и за днешния мач“, заяви Алкарас на родния си испански език по време на пресконференцията си след мача в Ню Йорк в неделя.

Алкарас, който е загубил само един сет в четирите си кръга досега, заяви, че би искал да сервира по-добре в неделя. Въпреки собствената си преценка за представянето си обаче испанецът стигна спокойно до победата, като допусна само един пробив.

„Просто трябва да бъда строг към себе си и отново да кажа, че сервисите могат да бъдат по-добри“, каза испанецът, очевидно без да осъзнава, че е един от четиримата останали тенисисти, спечелили поне 90% от геймовете си на сервис.

Алкарас иска да продължи да подобрява представянето си във всички компоненти на играта и се надява да има още три мача, в които да го направи на този US Open. В неделя двукратният шампион подобри баланса си в турнира до 28-3 и увеличи победната си серия в Ню Йорк до 11 мача.

И още един впечатляващ факт: най-дългата победна серия на Алкарас в турнирите от Големия шлем вече е от 18 мача. Испанецът обаче е категоричен, че преди да си постави максимална оценка, има още много работа за вършене.

„Има много неща, които мога да подобря. Искам да се чувствам по-комфортно в определени моменти, но като цяло съм много доволен от начина, по който се развиват нещата. В началото на турнира не дойдох с никакви очаквания. Просто ставаше въпрос да дойда тук и да видя как ще реагира тялото ми, по-специално китката ми, и най-вече да се наслаждавам на това, че отново съм в състезателна обстановка. След четири много добри мача сега се чувствам способен да спечеля турнира“, категоричен е испанецът.

Повече от самото спечелване на турнира – което би означавало трета титла за Алкарас на US Open и осми трофей от Големия шлем в кариерата му – испанецът иска да се съсредоточи върху радостта от това отново да бъде сред здравите тенисисти в Тура.

„Все още имам същите очаквания, същия манталитет – да знам, че всеки път, когато стъпя на корта, това е подарък и момент, на който да се насладя. И се придържам към това, което казвам: не знам кога ще бъде последният ми мач. За мен продължава да бъде подарък да мога отново да се състезавам, да мога отново да изляза на корта за четвъртфинал на US Open. Ще се опитаме да му се насладим“, завърши испанецът.

На четвъртфиналите във вторник в Ню Йорк Алкарас ще се изправи срещу Бен Шелтън.