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Мая Мичева се класира за финала при девойките на турнир до 14 г. от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

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Спорт
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В спор за титлата Мичева ще играе срещу Кетонг Гуо (Китай).

Мая Мичева
Снимка: БФ Тенис АРХИВ
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Мая Мичева се класира за финала на сингъл при девойките на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона (Испания).

Поставената под №10 при девойките Мая Мичева победи на полуфиналите с 6:4, 6:3 втората поставена Никол Курилова (Чехия). Това е пета поредна победа за българката на турнира, като тя е загубила само два сета. В спор за титлата Мичева ще играе срещу Кетонг Гуо (Китай).

Бруно Дженев завърши на трето място на сингъл при юношите. Поставеният под №1 българин загуби на полуфиналите с 3:6, 6:4, 0:6 от №4 Анастасис Мосайкос (Кипър). Преди този мач Дженев постигна четири поредни победи, като загуби само един сет.

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#Мая Мичева #Бруно Дженев

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