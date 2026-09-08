Петсетова битка за 3 часа и 50 минути прати Хачанов на четвъртфинал

Карен Хачанов спечели петсетова битка на US Open и се класира за седмия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем.

Световният №50 надделя над 20-годишния американец Лиърнър Тиен със 7:5, 4:6, 6:7(6), 6:1, 6:4 в оспорван и физически тежък двубой, продължил три часа и 50 минути.

„Беше наистина луд мач. Играхме за първи път един срещу друг. Знаех какво да очаквам: още една топка, която се връща, още една топка. Толкова много дълги разигравания. Той обича да играе в защита извън корта и именно затова този мач е изключително труден, защото трябва постоянно да си в него с голяма интензивност – удряш, удряш, натискаш. В крайна сметка съм супер щастлив, че успях да премина през това“, заяви Хачанов.

Хачанов започна последния турнир от Големия шлем за сезона с баланс 0-3 по време на тазгодишната серия от турнири на твърди кортове в Северна Америка, но бързо намери една от най-добрите си форми и стигна до четвъртфиналите.

„Когато не играеш добре или нямаш добри резултати, трябва да се опиташ да останеш готов за следващия турнир. Ставах все по-подготвен физически. Тренирах доста и, ето, това даде резултат. Постепенно дава резултат“, каза Хачанов.

30-годишният руснак, който достигна до полуфиналите в Ню Йорк през 2022 година, ще се изправи на четвъртфиналите срещу поставения под №28 Александър Блокс.

Тиен се надяваше да стане най-младият американец при мъжете, достигнал до четвъртфиналите в Ню Йорк след Анди Родик през 2002 година. Поставеният под №14 американец не успя да сдържи емоциите си след болезненото поражение.