Зверев се завръща на корта, Де Минор повежда схемата в Куинс

Сезонът на тревни кортове в ATP тура продължава тази седмица с турнирите в Хале и в лондонския клуб „Куинс“. Шампионът от „Ролан Гарос“ Александър Зверев, световният №4 Феликс Оже-Алиасим, Даниил Медведев и американците Бен Шелтън и Тейлър Фриц оглавяват схемата на турнира от категория ATP 500 в Германия. Флавио Коболи също ще изиграе първия си мач след достигането до финала в Париж.

В Лондон водач в схемата е Алекс де Минор, а участие ще вземат още Якуб Меншик, Рафаел Ходар и финалистът от миналата година Иржи Лехечка. ATP Tour представя пет неща, които да следим в двата турнира от категория ATP 500.

Пет неща, които да следим в Хале

1. Зверев пристига на гребена на вълната

Германецът се завръща на родна земя, след като спечели първата титла от Големия шлем в кариерата си на „Ролан Гарос“. 29-годишният тенисист е поставен под №1 в Хале и има баланс от 21 победи и 9 загуби в турнира според статистиката на Infosys ATP Win/Loss Index. Най-добрите му резултати са финалите през 2016 и 2017 година. Първият му съперник ще бъде Вит Коприва.

2. Оже-Алиасим и Медведев преследват силно представяне

Феликс Оже-Алиасим и Даниил Медведев продължават сезона си на трева в Хале. Канадецът отпадна на четвъртфиналите в Хертогенбош от бъдещия шампион Камил Майхжак, а Медведев загуби от поляка на полуфиналите. Оже-Алиасим стартира срещу Нуно Боржеш, докато Медведев ще се изправи срещу Томас Мартин Ечевери.

3. Шелтън и Фриц отново на сцената

Бен Шелтън и Тейлър Фриц направиха отличен старт на тревния сезон в Щутгарт, където се срещнаха на финала. Шелтън спечели в три сета и завоюва първата си титла на трева в ATP тура. За Фриц това бе втори загубен финал през сезона след този в Далас, където отново бе победен от сънародника си. В Хале третият поставен Шелтън започва срещу участващия с „уайлд кард“ Ник Кириос, а петият поставен Фриц ще играе срещу Зизу Бергс.

4. Завръщането на Коболи

Флавио Коболи ще се появи на корта за първи път след дебютния си финал в турнир от Големия шлем на „Ролан Гарос“. Италианецът загуби в пет сета от Зверев, но благодарение на впечатляващото си представяне за първи път влезе в Топ 10 на световната ранглиста. Миналата година 24-годишният тенисист достигна до четвъртфиналите в Хале, а сега започва участието си срещу бившия играч от Топ 10 Франсис Тиафо.

5. Фонсека отново на трева

19-годишният бразилец Жоао Фонсека ще изиграе първия си мач на трева за сезона. Младият талант, който победи Новак Джокович по пътя към четвъртфиналите на „Ролан Гарос“, записа баланс от три победи и три загуби на тревни кортове през 2025 година. В първия кръг той ще срещне Яник Ханфман, а при успех може да се изправи срещу поставения под №1 Зверев във втория кръг.

Пет неща, които да следим в Лондон

1. Де Минор оглавява схемата на „Куинс“

След силното си представяне в Хертогенбош, където достигна до финала, Алекс де Минор е водач в схемата на HSBC Championships. Австралиецът игра финал в турнира през 2023 година, когато загуби от Карлос Алкарас. Той започва участието си срещу Габриел Диало, срещу когото води с 2:0 в преките двубои.

2. Меншик и Ходар продължават възхода си

20-годишният Якуб Меншик и 19-годишният Рафаел Ходар направиха впечатляващо представяне на „Ролан Гарос“. Меншик достигна до полуфиналите, а Ходар стигна до четвъртфиналите. Сега и двамата ще се опитат успешно да преминат към тревните кортове. Миналия сезон Меншик победи местния любимец Камерън Нори на „Куинс“, докато Ходар дебютира в турнира и изобщо в надпревара от ATP тура на трева.

3. Лехечка и Нори пазят добри спомени

Вторият поставен Иржи Лехечка и британецът Камерън Нори вече са играли финали в Лондон. Лехечка достигна до мача за титлата през 2025 година, но отстъпи пред Карлос Алкарас, докато Нори загуби финала през 2021 година от Матео Беретини. И двамата ще се стремят да направят още една крачка напред тази седмица.

4. Бивши шампиони отново в действие

Сред участниците са и двама бивши шампиони на турнира – Томи Пол и Марин Чилич. Американецът триумфира през 2024 година, докато хърватинът спечели титлата през 2012 и 2018 година. Осмият поставен Пол ще започне срещу квалификант или „щастлив губещ“, а Чилич ще се изправи срещу Юго Умбер в първия кръг.

5. Силен турнир и при двойките

В схемата на двойки под №1 са поставени Хари Хелиоваара и Хенри Патън, които наскоро достигнаха финала на „Ролан Гарос“. Двамата са и съвместни лидери в световната ранглиста на двойки. Защитаващи титлата са вторите поставени Джулиан Кеш и Лойд Гласпул.