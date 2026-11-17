От „Демократична България“ настояват още тази седмица парламентът да разгледа предложението им за създаване на междуведомствен съвет към Съвета по сигурност в Министерския съвет. Целта е да бъдат анализирани рисковете за държавния бюджет и българския бизнес заради кризата в Черно море.

"Ние от „Демократична България“ настояваме управляващите да вкарат тази седмица в дневния ред на Народното събрание нашето искане за създаване на междуведомствен съвет към Съвета по сигурност в Министерския съвет, който да обследва икономическите рискове пред бюджета на България, рисковете пред българския бизнес по повод кризата в Черно море", каза Йордан Иванов от "Демократична България".

По думите му е имало подобно звено преди 20 години, което е работило постоянно и е обследвало за това невъзможността за превозване на едни или други товари, до какви рискове водят за българската икономика.

По-рано от ДБ излязоха с искане президентът да свика КСНС по две непосредствени заплахи: поредните атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции в Абу Даби за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа.