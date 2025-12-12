БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Хемус“ се разширява: Новият участък до Луковит – Угърчин отваря утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Пускат за движение трикилометров пътен участък

bdquoхемусldquo разширява новият участък луковит ndash угърчин отваря
Слушай новината

Новият трикилометров участък от автомагистрала „Хемус” от пътен възел „Дерманци” до етапната връзка с път III-307 Луковит – Угърчин ще бъде отворен за движение утре, 13 декември, около 12:00 ч., за превозни средства до 12 тона, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). С това завършва изграждането на участък 1 от „Хемус”.

В края на август министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира строителството на участъка, а в началото на октомври беше пуснато движението в 10-километровата отсечка от автомагистралата между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, като работата продължи в следващите 3 км.

От АПИ припомнят, че в участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“, чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона. Освен тях в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на река Вит. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение, като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м.

Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по пет греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-и км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-и км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има общо 12 подлеза и надлеза - шест селскостопански и шест при пресичането с републикански и общински пътища. В отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-и км в двете платна за движение.

От АПИ информират още, че продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от автомагистрала „Хемус“, чиято обща дължина е 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и пътен възел „Плевен“.

# АМ "Хемус" #АПИ

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
3
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
4
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
5
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
6
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
5
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
6
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен

Още от: Регионални

Протест в София в защита правата на палестинците
Протест в София в защита правата на палестинците
За кратко тунел "Благоевград" остана на тъмно За кратко тунел "Благоевград" остана на тъмно
Чете се за: 00:17 мин.
Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план
Чете се за: 02:00 мин.
Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник
Чете се за: 01:00 мин.
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
Чете се за: 00:22 мин.
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден" Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВнР: Очакват се сериозни транспортни смущения в Брюксел на 15...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ