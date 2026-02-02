„Никой не е нелегален на открадната земя“: музика и политика се сблъскаха на „Грами“

На тазгодишните награди Грами сцената не беше само за музика, а и за силни обществени послания. Част от звездите използваха момента, за да говорят за имиграцията и правата на хората.

Сред най-обсъжданите изказвания беше това на Били Айлиш, която заяви, че „никой не е нелегален на открадната земя“. Думите ѝ предизвикаха бурни реакции и подкрепа от публиката.

Пуерториканският изпълнител Bad Bunny също отправи послание в подкрепа на хората, напуснали родните си места в търсене на по-добър живот. Той подчерта значението на солидарността и уважението към различните култури.

Така церемонията показа, че за много артисти музиката не е само забавление, а начин да се говори за важни теми и да се защитава позиция по обществени въпроси.