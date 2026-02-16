„Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол

На 24 юни 2026 г., в деня когато се почита рождението на Св. Йоан Кръстител, официално ще бъде осветен първият по рода си поклоннически, пилигримски и културно-туристически маршрут, който ще свързва Странджа със Созопол – градът, който съхранява мощи на Св. Йоан Кръстител.

Наречен „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“, маршрутът започва от град Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа планина и достига своята духовна кулминация в Созопол – в храма Църква „Св. св. Кирил и Методий“, където през летните месеци на годината се съхраняват мощите на светеца.

Мощите на Свети Йоан Кръстител са православни светини и една от най-значимите археологически находки в България. Открити са през 2010 г. по време на археологически разкопки на остров "Свети Иван" край Созопол – запечатани в мраморен реликварий (мощехранителница), скрит в олтарната част на раннохристиянска базилика.

Пътят е с дължина 81 км и е предназначен за изминаване пеша или с велосипед. Той съчетава поклонническо и пилигримско преживяване, при което самото пътуване се превръща в част от личния духовен път към вярата.

Поклонниците, поели по маршрута, ще могат да се сдобият със специален пилигримски паспорт, който се подпечатва по трасето. След изминаване на целия маршрут Българската православна църква ще издава църковно удостоверение за извървяния път – свидетелство за постоянство и вяра.

Маршрутът включва следните етапи: Малко Търново – Стоилово (11 км) Стоилово – Заберново (12,5 км) Заберново – Визица (7 км) Визица – Писменово (16,5 км) Писменово – Приморско (10 км) Приморско – Аркутино (11,5 км) Аркутино – Созопол (12,5 км) Денивелацията на маршрута е ниска, природата – разнообразна, а нощувките към момента са предвидени в къщи за гости. Организаторите на маршрута разработват и услуга „превоз на багаж“ за улеснение на поклонниците.

Проектът е създаден от Сдружение „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ с ясна визия – да популяризира българското историческо, културно и духовно наследство по устойчив и дългосрочен начин. Отчитайки значимостта на начинанието и възможността все повече гости на Созопол да се докоснат до мощите на св. Йоан Кръстител, открити и съхранявани в града, Община Созопол осигурява финансова, административна и институционална подкрепа на проекта.

Инициативата се реализира със знанието и благословията на Сливенската Света митрополия и Католическата епархия. Община Малко Търново, Община Приморско, Община Бургас, Природен парк „Странджа“ и туристическо дружество „Насам-Натам“ също се включват като партньори на проекта.

От 28 февруари до 3 март 2026 г. ще се проведе първото доброволческо мероприятие за почистване и маркиране на отсечки по новия поклоннически маршрут „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“. Началната точка на инициативата ще бъде гр. Созопол, като събитието се организира съвместно с Община Созопол, ТД „Насам-Натам“ и Сдружение „Път до мощите на св. Йоан Кръстител“.

В рамките на четирите дни ще се почистват и маркират участъци от трасето в посока Визица, ще се събират отпадъци и ще се поставят основи на дървени жалони. Организаторите осигуряват необходимите материали и инструменти, като приканват участниците да бъдат подготвени с подходяща екипировка за планински преход

В рамките на следващия етап от обозначаването на маршрута, ще бъдат поставени каменни пирамидални маркировки на маршрута, информационни табла. Обмисля се поставянето на дървени маси, пейки и контейнери за разделно събиране на отпадъци, стойки за велосипеди и изработването на дигитални карти на маршрута. Предвижда се още засаждане на дървета, възстановяване на чешми и водоизточници след теренна оценка, както и организиране на още доброволчески акции за почистване и частично маркиране на отделни отсечки от трасето. Чрез тези дейности Пътят се утвърждава не само като духовна инициатива, но и като социално и екологично отговорно начинание.