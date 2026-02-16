БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази

Пътят е с дължина 81 км и е предназначен за изминаване пеша или с велосипед

„Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол
Слушай новината

На 24 юни 2026 г., в деня когато се почита рождението на Св. Йоан Кръстител, официално ще бъде осветен първият по рода си поклоннически, пилигримски и културно-туристически маршрут, който ще свързва Странджа със Созопол – градът, който съхранява мощи на Св. Йоан Кръстител.

Наречен „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“, маршрутът започва от град Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа планина и достига своята духовна кулминация в Созопол – в храма Църква „Св. св. Кирил и Методий“, където през летните месеци на годината се съхраняват мощите на светеца.

Мощите на Свети Йоан Кръстител са православни светини и една от най-значимите археологически находки в България. Открити са през 2010 г. по време на археологически разкопки на остров "Свети Иван" край Созопол – запечатани в мраморен реликварий (мощехранителница), скрит в олтарната част на раннохристиянска базилика.

Пътят е с дължина 81 км и е предназначен за изминаване пеша или с велосипед. Той съчетава поклонническо и пилигримско преживяване, при което самото пътуване се превръща в част от личния духовен път към вярата.

Поклонниците, поели по маршрута, ще могат да се сдобият със специален пилигримски паспорт, който се подпечатва по трасето. След изминаване на целия маршрут Българската православна църква ще издава църковно удостоверение за извървяния път – свидетелство за постоянство и вяра.

Маршрутът включва следните етапи: Малко Търново – Стоилово (11 км) Стоилово – Заберново (12,5 км) Заберново – Визица (7 км) Визица – Писменово (16,5 км) Писменово – Приморско (10 км) Приморско – Аркутино (11,5 км) Аркутино – Созопол (12,5 км) Денивелацията на маршрута е ниска, природата – разнообразна, а нощувките към момента са предвидени в къщи за гости. Организаторите на маршрута разработват и услуга „превоз на багаж“ за улеснение на поклонниците.

Проектът е създаден от Сдружение „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ с ясна визия – да популяризира българското историческо, културно и духовно наследство по устойчив и дългосрочен начин. Отчитайки значимостта на начинанието и възможността все повече гости на Созопол да се докоснат до мощите на св. Йоан Кръстител, открити и съхранявани в града, Община Созопол осигурява финансова, административна и институционална подкрепа на проекта.

Инициативата се реализира със знанието и благословията на Сливенската Света митрополия и Католическата епархия. Община Малко Търново, Община Приморско, Община Бургас, Природен парк „Странджа“ и туристическо дружество „Насам-Натам“ също се включват като партньори на проекта.

От 28 февруари до 3 март 2026 г. ще се проведе първото доброволческо мероприятие за почистване и маркиране на отсечки по новия поклоннически маршрут „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“. Началната точка на инициативата ще бъде гр. Созопол, като събитието се организира съвместно с Община Созопол, ТД „Насам-Натам“ и Сдружение „Път до мощите на св. Йоан Кръстител“.

В рамките на четирите дни ще се почистват и маркират участъци от трасето в посока Визица, ще се събират отпадъци и ще се поставят основи на дървени жалони. Организаторите осигуряват необходимите материали и инструменти, като приканват участниците да бъдат подготвени с подходяща екипировка за планински преход

В рамките на следващия етап от обозначаването на маршрута, ще бъдат поставени каменни пирамидални маркировки на маршрута, информационни табла. Обмисля се поставянето на дървени маси, пейки и контейнери за разделно събиране на отпадъци, стойки за велосипеди и изработването на дигитални карти на маршрута. Предвижда се още засаждане на дървета, възстановяване на чешми и водоизточници след теренна оценка, както и организиране на още доброволчески акции за почистване и частично маркиране на отделни отсечки от трасето. Чрез тези дейности Пътят се утвърждава не само като духовна инициатива, но и като социално и екологично отговорно начинание.

#Път до мощите на Свети Йоан Кръстител #Странджа #Созопол

Последвайте ни

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
5
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
6
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
6
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...

Още от: Общество

Празнична ретро мотриса ще пътува от София до Банкя за 1 март
Празнична ретро мотриса ще пътува от София до Банкя за 1 март
Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС
Чете се за: 02:30 мин.
Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите
Чете се за: 01:22 мин.
"Маркет линкс": Всеки четвърти би гласувал за Румен Радев "Маркет линкс": Всеки четвърти би гласувал за Румен Радев
Чете се за: 00:50 мин.
Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите? Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите?
Чете се за: 01:20 мин.
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ