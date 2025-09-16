„София без фасове“: Граждани и бизнес ще чистят пл. „Александър Невски“ на 20 септември



Столичната община кани гражданите да се включат в инициативата „София без фасове“ на 20 септември 2025 г. от 10:00 до 12:00 часа на пл. „Александър Невски“. Доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще почистят площада от фасове – един от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

Инициативата се провежда в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ по повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и предоставя възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чиста градска среда.

За участниците са осигурени чували, специални щипки, вода и кафе. На площад „Александър Невски“ ще има и специални табакери – урни за гласуване, където пушачите могат да подкрепят различни послания за града чрез изхвърляне на фасовете си. След събитието табакерите ще бъдат поставени на ключови места в София.

Един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода, тъй като филтрите съдържат пластмаса, която се разгражда десетилетия наред и освобождава над 7000 токсични вещества – никотин, тежки метали и канцерогени. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и стигат до човешката хранителна верига.

Столичният инспекторат напомня на гражданите за правилата за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци, включително за битови, зелени, опасни и едрогабаритни отпадъци. Допълнителна информация може да се намери на waste.sofia.bg или чрез районните инспекторати и Оперативния център на Столичния инспекторат (тел. 02/987 5555).

Инициативата демонстрира, че активната гражданска позиция, в синхрон с усилията на институциите, е ключът към видима промяна и по-чиста градска среда.