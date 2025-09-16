БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„София без фасове“: Граждани и бизнес ще чистят пл. „Александър Невски“ на 20 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Александър Невски - храм
Снимка: БТА
Слушай новината


Столичната община кани гражданите да се включат в инициативата „София без фасове“ на 20 септември 2025 г. от 10:00 до 12:00 часа на пл. „Александър Невски“. Доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще почистят площада от фасове – един от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

Инициативата се провежда в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ по повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и предоставя възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чиста градска среда.

За участниците са осигурени чували, специални щипки, вода и кафе. На площад „Александър Невски“ ще има и специални табакери – урни за гласуване, където пушачите могат да подкрепят различни послания за града чрез изхвърляне на фасовете си. След събитието табакерите ще бъдат поставени на ключови места в София.

Един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода, тъй като филтрите съдържат пластмаса, която се разгражда десетилетия наред и освобождава над 7000 токсични вещества – никотин, тежки метали и канцерогени. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и стигат до човешката хранителна верига.

Столичният инспекторат напомня на гражданите за правилата за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци, включително за битови, зелени, опасни и едрогабаритни отпадъци. Допълнителна информация може да се намери на waste.sofia.bg или чрез районните инспекторати и Оперативния център на Столичния инспекторат (тел. 02/987 5555).

Инициативата демонстрира, че активната гражданска позиция, в синхрон с усилията на институциите, е ключът към видима промяна и по-чиста градска среда.

Последвайте ни

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
2
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
5
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
6
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Деца

Препоръки за гражданите преди въвеждането на еврото
Препоръки за гражданите преди въвеждането на еврото
5 години затвор за притежаването и разпространението на райски газ? 5 години затвор за притежаването и разпространението на райски газ?
Чете се за: 00:45 мин.
Задържаха ученик, стрелял с газов пистолет Задържаха ученик, стрелял с газов пистолет
Чете се за: 00:52 мин.
Световният ден на бамбука Световният ден на бамбука
Чете се за: 01:07 мин.
София отвори данните за градския транспорт в реално време София отвори данните за градския транспорт в реално време
Чете се за: 02:00 мин.
Модната индустрия срещу евтината китайска мода Модната индустрия срещу евтината китайска мода
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ