Столичният общински съвет с празнично заседание

Обявяват отличията "Почетен гражданин на София"
Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание на 17 септември, по повод празника на града. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще връчат отличията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“.
Тази година със званието „Почетен гражданин на София“ ще бъдат удостоени:
Стефан Мавродиев – театрален и киноактьор, режисьор и поет;
Виктор Лилов – олимпийски шампион по науки за 2024 г.;
Таня Богомилова – олимпийска шампионка по плуване от игрите в Сеул 1988 г.;
Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо;
арх. Станислав Константинов;
поетът Найден Вълчев;
актьорът Руси Чанев;
Иван Ничев – режисьор, сценарист и оператор;
проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.
С „Почетен знак на Столична община“ ще бъдат отличени:
Дружеството на кардиолозите в България;
Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел;
Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“;
младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят България на международната спортна сцена.
Тържественото заседание се вписва в традицията на Столичния общински съвет да отличава личности и организации с изключителен принос за развитието и утвърждаването на авторитета на София.