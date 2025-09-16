БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Столичният общински съвет с празнично заседание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Обявяват отличията "Почетен гражданин на София"

Столична община
Снимка: БТА
Слушай новината


Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание на 17 септември, по повод празника на града. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще връчат отличията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“.

Тази година със званието „Почетен гражданин на София“ ще бъдат удостоени:

Стефан Мавродиев – театрален и киноактьор, режисьор и поет;
Виктор Лилов – олимпийски шампион по науки за 2024 г.;
Таня Богомилова – олимпийска шампионка по плуване от игрите в Сеул 1988 г.;
Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо;
арх. Станислав Константинов;
поетът Найден Вълчев;
актьорът Руси Чанев;
Иван Ничев – режисьор, сценарист и оператор;
проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.
С „Почетен знак на Столична община“ ще бъдат отличени:

Дружеството на кардиолозите в България;
Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел;
Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“;
младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят България на международната спортна сцена.
Тържественото заседание се вписва в традицията на Столичния общински съвет да отличава личности и организации с изключителен принос за развитието и утвърждаването на авторитета на София.

Последвайте ни

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
4
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: У нас

Депутати ще даряват кръв в Деня на София
Депутати ще даряват кръв в Деня на София
Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза" Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"
Чете се за: 00:45 мин.
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г. БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г.
Чете се за: 01:52 мин.
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите? Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Чете се за: 04:22 мин.
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ