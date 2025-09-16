Столичният общински съвет с празнично заседание



Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание на 17 септември, по повод празника на града. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще връчат отличията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“.

Тази година със званието „Почетен гражданин на София“ ще бъдат удостоени:

Стефан Мавродиев – театрален и киноактьор, режисьор и поет;

Виктор Лилов – олимпийски шампион по науки за 2024 г.;

Таня Богомилова – олимпийска шампионка по плуване от игрите в Сеул 1988 г.;

Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо;

арх. Станислав Константинов;

поетът Найден Вълчев;

актьорът Руси Чанев;

Иван Ничев – режисьор, сценарист и оператор;

проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.

С „Почетен знак на Столична община“ ще бъдат отличени:

Дружеството на кардиолозите в България;

Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел;

Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“;

младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят България на международната спортна сцена.

Тържественото заседание се вписва в традицията на Столичния общински съвет да отличава личности и организации с изключителен принос за развитието и утвърждаването на авторитета на София.