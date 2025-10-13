БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Чете се за: 04:45 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Вълчитрънското съкровище гостува в планината на Орфей“ с грандиозен спектакъл в Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
bdquoвълчитрънското съкровище гостува планината орфейldquo грандиозен спектакъл смолян
Слушай новината

С истински спектакъл „Тракийски мистерии“ Регионалният исторически музей в Смолян представи изложбата „Вълчитрънското съкровище гостува в планината на Орфей“. На сцената се изявиха актьорът Мариус Донкин и солисти на Балет „Арабеск“, под режисурата на Борис Радев.

Темите на постановката са вдъхновени от Орфей и орфическата философия, заимствани от книгата „Орфей“ на акад. Иван Гранитски и проф. Иван Маразов. Самата изложба представя копие на Вълчитрънското златно съкровище – най-голямата находка от златни предмети от бронзовата епоха в Европа, на възраст близо 35 века, която се съхранява в РИМ-Плевен.

Експозицията отбелязва началото на честванията за 90 години музейно дело в Средните Родопи, като съчетава история, изкуство и магията на тракийските митове.

#вълчетрънско съкровище #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
1
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
2
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
3
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
4
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
5
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
6
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция
Чете се за: 01:35 мин.
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна" ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна"
Чете се за: 00:40 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
Чете се за: 04:45 мин.
Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ