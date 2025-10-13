„Вълчитрънското съкровище гостува в планината на Орфей“ с грандиозен спектакъл в Смолян

С истински спектакъл „Тракийски мистерии“ Регионалният исторически музей в Смолян представи изложбата „Вълчитрънското съкровище гостува в планината на Орфей“. На сцената се изявиха актьорът Мариус Донкин и солисти на Балет „Арабеск“, под режисурата на Борис Радев.

Темите на постановката са вдъхновени от Орфей и орфическата философия, заимствани от книгата „Орфей“ на акад. Иван Гранитски и проф. Иван Маразов. Самата изложба представя копие на Вълчитрънското златно съкровище – най-голямата находка от златни предмети от бронзовата епоха в Европа, на възраст близо 35 века, която се съхранява в РИМ-Плевен.

Експозицията отбелязва началото на честванията за 90 години музейно дело в Средните Родопи, като съчетава история, изкуство и магията на тракийските митове.