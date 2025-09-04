Въвеждат се промени в здравната система за облекчение на родители и ученици

Родителите вече няма да трябва да носят хартиени бележки от лекари за посещения в училище и детска градина. Цялата необходима информация ще бъде достъпна в националната здравноинформационна система. Промяната засяга над 2 милиона деца и техните родители, както и общопрактикуващите лекари.

Въпреки че хартиените бележки отпадат, профилактичните прегледи остават задължителни. Ако детето е преминало такъв преглед след 1 януари 2025 г., нов не е необходим. Останалите деца трябва да се подложат на преглед до края на септември, за да могат да бъдат регистрирани в системата.

Тази промяна цели да улесни комуникацията между родители, училища и здравни заведения.