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„Зад това гише стои човек“: Гишета в съдилища и прокуратури осъмнаха с послание за справедливи заплати

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bdquoзад гише стои човекldquo гишета съдилища прокуратури осъмнаха послание справедливи заплати
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„Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство.“ С тези думи върху черно-бели плакати гишета и врати в съдилища и прокуратури в страната осъмнаха днес, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

„Невидимите в съдебната система“ продължават инициативата си с послание, което е едновременно призив и предупреждение: „Искаме да останем.“

След протеста на 13 ноември и празните столове - символ на риска системата да изгуби служителите си, днес на преден план са хората, които все още стоят зад тях.

„Зад всяко гише има човек. Човек, който посреща чуждите тревоги, а често премълчава своите. Който носи отговорност, издържа семейство и иска да живее достойно от труда си. Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявиха инициаторите.

Инициативата“Невидимите в съдебната система“ тръгна от Софийската районна прокуратура и получи подкрепа от съдебни служители в цялата страна. Деловодители, съдебни секретари, призовкари, архивари, експерти и технически служители застават зад общо искане - трудът, без който правосъдието не може да работи, да получи признание и справедливо възнаграждение.

Обявеното днес,16.11.2026 г., уверение, че заплатите и средствата за облекло няма да бъдат намалявани, е важен сигнал, посочват инициаторите. Според думите им служителите обаче очакват той да се превърне в конкретни бюджетни решения.

„Да не ни отнемат е необходимо. Да оценят труда ни справедливо е целта“, заявиха инициаторите.

Те обявиха, че искането за трайно увеличение на основните възнаграждения, съобразено с натовареността, квалификацията и отговорността остава. Съдебните служители настояват за доходи, които дават перспектива на младите и задържат хората с опит.

Акцията продължава без прекъсване на обслужването на гражданите. Продължава и националната подписка. Служителите настояват техни представители да участват в обсъждането на решенията за заплащането и условията им на труд.

„На работните си места сме. Искаме да останем. Но повече не можем да си позволим да бъдем невидими“, казаха още инициаторите.

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