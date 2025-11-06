БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
06 ноември 2005 г.: Денят, в който Томаш Бердих става изненадващ шампион на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж

Вяра Илиева
Чете се за: 05:45 мин.
Спорт
След успеха в Париж, чехът се утвърждава трайно в Топ 10, достигайки до пет полуфинала от Големия шлем и до финал на Уимбълдън.

ноември 2005 денят томаш бердих става изненадващ шампион тенис турнира сериите мастърс 1000 париж
На 6 ноември 2005-а, 20-годишният тогава Томаш Бердих, заемащ 50-то място в световната ранглиста, прави най-голямата сензация, като печели първата си титла от турнир от сериите Мастърс 1000. Това се случва в Париж.

На финала в Берси, чехът побеждава Иван Любичич с 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:4.

В отсъствието на повечето от най-добрите играчи в света (Роджър Федерер, Рафаел Надал, Андре Агаси, Лейтън Хюит и действащият шампион Марат Сафин), Бердих надиграва двама играчи от топ 10 (Гийермо Кория, 7-ми, и Любичич, 10-ти). Въпреки успешната кариера, която Бердих ще има по-късно, тази първа титла от Мастърс 1000 остава и единствената такава в кариерата му.

Чехът дебютира в турнири от Големия шлем на 18 години, като участва на US Open през 2003 г. като щастлив губещ, но отпада във втория кръг. През февруари 2004 г. се класира за основната схема на Australian Open и отново достига до втората фаза, но е надигран от Андре Агаси.

Няколко месеца по-късно неговата звезда изгрява на Олимпийските игри в Атина, като елиминира номер едно в света Роджър Федерер във втория кръг с 4:6, 7:5, 7:5. През септември печели и първия турнир в кариерата си в Палермо.

През юли 2005 г. достига до финала в Бостад, където губи от Рафаел Надал с 2:6, 6:2, 6:4.

В Берси, непоставеният чех, елиминира световния номер 7 Гийермо Кория във втория кръг, а след това побеждава двама шампиони от Откритото първенство на Франция - Хуан Карлос Фереро и Гастон Гаудио. На полуфиналите Бердих успява да отсрани сънародника си Радек Щепанек, първата ракета на Чехия и миналогодишен финалист в Париж.

И така на финала Бердих се изправя срещу Иван Любичич, който току-що е пробил в топ 10. Хърватинът вече е спечелил два турнира на закрито през 2005 г. На полуфиналите в Берси Любичич елиминира първия поставен и трети в класацията на ATP Анди Родик с 6:3, 7:5. И очевидно Бердих не е фаворит за титлата.

Битката за трофея обаче е петсетова, като Бердих повежда с 6:3, 6:4, но Любичич успява да изравни след като печели следващите две части със същия резултат. Когато чехът взима медицинско таймаут в началото на петия сет, той изглежда обречен, но въпреки всичко успява да продължи.

По време на решаващия сет нито един от двамата няма точка за пробив в първите девет гейма, но при 5:4, Бердих най-накрая пробива сервиса на хърватина и печели мача.

„Ако някой ми беше казал, че ще спечеля турнира, щях да си помисля, че е луд. От друга страна, в тениса всичко може да се случи и аз съм много щастлив, че спечелих и че сезонът завърши така”, казва след това Бердих.

Въпреки поражението, Любичич, който се класира за финалите на ATP благодарение на силната си седмица в Париж, остава позитивен.

„Беше наистина фантастична седмица, въпреки че бих предпочел да спечеля. Сега ще се съсредоточа върху финалите на ATP и Купа Дейвис”, споделя хърватинът.

След успеха в Париж, Томаш Бердих се утвърждава трайно в Топ 10, достигайки до пет полуфинала от Големия шлем. През 2010-а на Уимбълдън успява да елиминира Федерер и Новак Джокович, и достига до мача за титлата, където губи от Рафаел Надал.

Със сънародника си Радек Щепанек сътворяват подвиг, като печелят две поредни издания на отборния турнир Купа Дейвис през 2012 и 2013 г., състезавайки се както на сингъл, така и на двойки. Томаш Бердих достига най-високото си класиране в света – №4 през 2015 г. След 13 спечелени титли слага край на кариерата си през 2019-а, когато заема 103-о място в ранглистатя на ATP.

Иван Любичич също продължава с успешната си кариера, като повежда Хърватия до първата им титла от турнира Купа Дейвис през 2005-а.

През 2006 г. достига най-високото си класиране в света – №3. През същата година играе на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия и полуфиналите на Откритото първенство на Франция, което ще остане най-доброто му представяне от Големия шлем. Хърватинът печели най-голямата си титла в Индиън Уелс през 2010 г., побеждавайки Анди Родик на финала със 7:6, 7:6.

Иван Любичич се оттегя от турнирите като състезател през 2012 г., а след това става треньор и работи с Милош Раонич, а по-късно и с легендарния Роджър Федерер.

#Иван Любичич #Томаш Бердих

