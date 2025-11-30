БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

10 от Хамбургер отказаха Щутгарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Тимът се добра до успеха в добавеното време.

10 от Хамбургер отказаха Щутгарт
Слушай новината

Хамбургер ШФ се наложи в намален състав с 2:1 у дома срещу Щутгарт в ранния неделен двубой от 12-ия кръг в Първа Бундислига.

Роерт Глатцел откри резултата за домакините след 17 минути игрпа, но Денис Ундав изравни девет минути след почивката.

Александър Рьосинг-Лелесит получи втори жълт и съответно червен картон в 81-ата минута, но в негово отсъствие отборът от Хамбург се добра до победно попадение в допълнителното време. Фабио Виейра се разписа във вратата на Щутгарт и прекъсна серията от пет поредни мача за Хамбургер ШФ без победа. Домакините се на 13-то място с 12 точки.

Щутгарт остана на шеста позиция с 22 пункта.

По-късно тази вечер Айнтрахт Франкфурт приема Волфсбург, докато Фрайбург е домакин на Майнц.

#ФК Хамбургер ШФ #Бундеслига 2025/2026 #ФК Щутгарт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Европейски футбол

Селта оцеля срещу Еспаньол
Селта оцеля срещу Еспаньол
Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата
Чете се за: 01:05 мин.
Аталанта не се даде на Фиоерентина Аталанта не се даде на Фиоерентина
Чете се за: 00:47 мин.
Ланс оглави Лига 1 Ланс оглави Лига 1
Чете се за: 00:40 мин.
Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК
Чете се за: 02:10 мин.
Арсенал не успя да пребори 10 от Челси Арсенал не успя да пребори 10 от Челси
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ