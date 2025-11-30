10 см сняг в Пампорово - зимата започна

В Пампорово вече има истинска зимна гледка – снежната покривка е 10 сантиметра, съобщават от Планинската спасителна служба. Температурата е –2°C, а цялата ски зона е побеляла.

Оръдията за изкуствен сняг още не са включени, защото работят при температури под –3°C. Първите туристи се чакат около 6–8 декември, когато пристигат групите за студентския празник.

В района на Рожен снегът е 7 см, също при -2°C. Пътищата в област Смолян са проходими и вече са обработени за зимни условия.

За сезона Пампорово очаква туристи от Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия, като се отчита по-голям интерес от турски и румънски туристи.