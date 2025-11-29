106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен рекорд

Базираната в Шанхай компания AgiBot постави нов световен рекорд. Нейният робот AgiBot A2 измина 106,286 километра без спиране, което беше записано в Книгата на рекордите на Гинес като най-дългото разстояние, изминато от хуманоиден робот.

AgiBot съобщи, че маршрутът е минавал от езерото Джинджи в Суджоу до Северния бунд в Шанхай.

Преди няколко седмици почти 70% от роботите, участващи в полумаратон заедно с хора, не успяха да стигнат до финалната линия.

A2 обаче измина разстояние, повече от два пъти по-дълго от стандартен маратон, без да се изключи.

Роботът AgiBot A2 използва собствена система ActionGPT, която обработва текст, реч и изображения.

Той тежи приблизително 69 кг, висок е приблизително 1,7 метра и има сменяема батерия от 700 Wh, монтирана на гърба му, осигуряваща до два часа работа.

Модулният му дизайн позволява персонализиране към специфични съоръжения или сценарии. За автономна навигация, A2 е оборудван с шест камери и далекомери, осигуряващи 360-градусова видимост. Поддържа се дистанционно управление, включително наблюдение чрез смартфон.

Отделна версия, A2-W, вече се използва във фабриките на Fulin Precision, където роботът помага за преместването на материали и изпълнението на повтарящи се задачи.

По-рано бе съобщено, че ръководителят на охраната на Figure е бил уволнен заради предупреждения за роботите на компанията.