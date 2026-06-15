11 българи ще играят на европейското по фехтовка във Франция

11 българи ще играят на европейското първенство по фехтовка за мъже и жени, което ще се проведе от 16 до 21 юни в Антони (Франция).



На сабя жени ще се състезават Йоана Илиева, Олга Храмова, Вероника Василева и Емма Нейкова. На сабя мъже за призовите места ще се борят Тодор Стойчев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Никола Меицов. На шпага мъже ще участват Йордан Гълъбов, Рахим Рашайда и Деян Добрев.

В продължение на шест дни най-добрите фехтовачи от Европа ще мерят сили на сабя, шпага и рапира. В най-силното състезание на Стария континент за сезона ще участват олимпийски шампиони, медалисти от световни първенства и изгряващите звезди на фехтовката.



Надпреварата ще отбележи и 120-тата годишнина на Френската федерация по фехтовка.