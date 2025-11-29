11-ти пореден успех за Оклахома Сити

Лидерът в редовния сезон и актуален носител на трофея Оклахома Сити продължи силния си поход в Купата на НБА, след като надделя над Финикс със 123:119 и си осигури място в елиминационната фаза на турнира.

Шай Гилджъс-Александър отново бе над всички — 37 точки и осем асистенции превърнаха звездата на Тъндър в основния двигател на 19-ия успех за сезона и 11-а поредна победа. Чет Холмгрен допълни мощното представяне на отбора с 23 точки и осем борби.

Въпреки загубата, Финикс също се класира за четвъртфиналите на НБА Къп. Колин Гилспи бе най-резултатен за „слънцата“ с 24 точки.

Мемфис се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 112:107 в Ингълууд. Джарен Джаксън-младши наниза 24 точки, а Зак Едей овладя внушителните 19 борби. Винс Уилямс-младши добави 16 точки, докато Джейлън Уелс и резервата Санти Алдама приключиха с по 13.

В Атланта Джейлън Джонсън блесна с втория си трипъл-дабъл за сезона — 29 точки, 12 борби и 12 асистенции — и изведе Хоукс до победа със 130:123 над Кливланд. Въпреки това и двата отбора приключиха участието си в Купата на НБА, завършвайки с равен баланс 2-2 в Източна група А.

Лос Анджелис Лейкърс затвърди доминацията си в груповата фаза, оставайки перфектен с 4-0 след успех със 129:119 над Далас. Остин Рийвс направи забележителен мач с 38 точки и осем борби, докато Лука Дончич отговори със 35 точки и 11 асистенции в поредния си двубой срещу бившия си тим. ЛеБрон Джеймс добави 13 точки и седем асистенции в едва четвъртия си мач за сезона след завръщане от контузия.

За Маверикс Пи Джей Уошингтън завърши с 22 точки и девет борби, а Антъни Дейвис, изиграл първия си мач срещу бившия си отбор след размяната с Дончич, се включи с 12 точки след отсъствие от 14 срещи заради травма в прасеца.

Четвъртфиналите от третото издание на Купата на НБА са насрочени за 9 и 10 декември, а Финалната четворка ще се проведе в Лас Вегас между 13 и 16 декември.