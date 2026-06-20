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12 българи ще участват на „Чалънджър“ в Пловдив, седем от тях започват утре в квалификациите

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Входът за всички срещи е свободен.

Пловдив тенис турнир 2026
Снимка: БФ Тенис
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12 български тенисисти ще вземат участие в силния международен тенис турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив", като в 9.30 часа ще се проведе официално откриване. От 10.00 часа пък започват срещите от квалификациите, като зрителите ще могат да наблюдават четири поредни мача с българско участие на централния корт.

В квалификациите ще участват Виктор Марков, Динко Динев, Александър Толев, Анас Маздрашки, Димитър Кисимов, Алекс Ганчев и Максимилиан Борисов. Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров и един от любим;ите на пловдивската публика Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

Седем българи ще участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард" ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Организаторите ще направят всичко възможно двубоите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават мачовете на живо.

Входът за всички срещи е свободен!

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност подрастващите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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