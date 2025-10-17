12 българи ще участват на европейското по бокс за ученици в Будва

Българските боксьори влизат в поредно сериозно изпитание тази година. 12 наши таланти ще се качат на ринга в Будва в преследване на медали от европейското първенство за ученици. Шампионатът в Черна гора започва в петък и ще се проведе до 26 октомври.

Под наставленията на олимпийския шампион Петър Лесов, нашите момчета и момичета ще излязат, за да покажат най-доброто, на което са способни. Те влизат в конкуренция с представители на над 30 държави от Стария континент.

Първи на ринга ще се качат Ева Димитрова и Летисия Милева. Те ще боксират утре. Следобедната програма започва от 15:00 часа, а Димитрова е осми мач. Милева е 11-и двубой във вечерната, която е с начален час от 19:00 ч.

Ето първите съперници на българските боксьори:

18 октомври:

Ева Димитрова (54 кг) – Розали Ухрова (Чехия)

Летисия Милева (57 кг) – Анастасия Мишура (Украйна)

19 октомври:

Здравко Колев (40 кг) – Антимо Саси (Италия)

Вангел Субашиев (42 кг) – Кол Мийкан (Шотландия)

Иван Тотев (50 кг) – Евгений Ковач (Украйна)

Кристиян Димитров (60 кг) – Исмаил Исмаилов (Украйна)

20 октомври:

Андриян Стойков (44 кг) – Хусам Фала (Израел)

Мартин Райчев (52 кг) – Албертас Улчинскас (Литва)

21 октомври:

Ана Добрева (40 кг) – Ариана Пономарова (Украйна)

22 октомври:

Валери Тодоров (80 кг) – Матиас Логкос (Гърция)

23 октомври:

Никълъс Николов (66 кг) – Давид Толнай (Унгария)

24 октомври:

Пресиян Генов (+90 кг) – Хамза Карафазлиоглу (Турция)