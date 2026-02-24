БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

12 български състезатели ще представят страната ни европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Европейското първенство ще се проведе от 1 до 4 март и ще събере най-добрите стрелци в дисциплините пушка и пистолет на 10 метра.

12 български състезатели ще представят страната ни европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие
12 състезатели ще представят България на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие на 10 метра – пушка и пистолет за мъже и жени в Ереван, Армения.

Българската група заминава за арменската столица в четвъртък, 26 февруари.

В стрелбите с пистолет ще участват Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Самуил Донков, Кирил Киров, Николай Панов и Христо Ненов.

На пушка ще стартират Антон Ризов, Георги Канев, както и младите Теодора Боянова, Тея Илиева и Ивана Вълкова.

С отбора заминават и треньорите Христо Маринов, Борис Димитров, Стоян Стаменов, Наталия Николова и Румяна Апостолова, които ще бъдат до състезателите в континенталната надпревара.

Европейското първенство ще се проведе от 1 до 4 март в Ереван, Армения, и ще събере най-добрите стрелци на континента в дисциплините пушка и пистолет на 10 метра.

