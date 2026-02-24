Олимпийският шампион Тони Йока промени националната си принадлежност и ще боксира за ДР Конго

Боксьорът Тони Йока промени националната си принадлежност и в бъдещи спортни състезания ще представлява ДР Конго, родината на баща му. 33-годишният французин спечели златен медал за страната си на Олимпийските игри в Рио де Жанейро в категория над 91 кг.

"Горд съм, че получавам възможността да помогна на Демократична република Конго да блесне в очите на хората по цял свят. Спазих обещанието си към спортния министър Дидие Будимбу, който ми се довери в това начинание", каза Йока, цитиран от агенция АП.

Министър Будимбу заяви, че решението на Йока е "огромен тласък за бокса в страната".

След като проведе 84 двубоя в аматьорската си кариера, Йока стана професионалист през 2017. Той обаче остана далеч от очакванията и спечели само 15 от 18 мача, като 12 от победите бяха с нокаут. Той ще опита да възроди кариерата си в партньорство с британския промоутър Франк Уорън.