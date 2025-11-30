13-то място за смесената щафета на България за Световната купа в Йостерзунд

Българската смесена щафета на 4 по 6 км завърши на 13-о място в първото си състезание през новия сезон в Световната купа по биатлон, а Франция постигна убедителна победа на трасето в Йостерзунд, Швеция.

Българите бяха на 22-о място след двете стрелби на Васил Зашев, който допусна четири грешки. Владимир Илиев обаче бе неточен само веднъж и напредна до 20-а позиция, след което последва големият скок при дамите. Отлично ски бягане на Милена Тодорова нареди българската щафета на 12-о място при предаването към Лора Христова, която бе безгрешна в стрелбата и загуби само една позиция до крайната 13-а.

България завърши с допълнителни патрона и пасив от 3:21.3 минути от победителя Франция, който бе в звезден състав с Емилиен Жаклен, Ерик Перо, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно. Френският квартет завърши за 1:05:16.5 часа, изпреварвайки с 25.2 секунди италианците Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вийрер и Лиза Витоци. Французите бяха победители и в женската щафета в събота.

Третото място остана за победителите в мъжката щафета от Норвегия, които бяха в състав Ендре Стрьомсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Офигстад Нотен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Втората класическа смесена щафета е насрочена за 24 янаури в Чехия, а последната с точки за Световната купа е в Естония на 15 март.

По-рано днес Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Йостерзунд.