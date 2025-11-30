БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

13-то място за смесената щафета на България за Световната купа в Йостерзунд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Победител на шведска земя стана отборът на Франция.

смесената щафета българия световната купа йостерзунд
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската смесена щафета на 4 по 6 км завърши на 13-о място в първото си състезание през новия сезон в Световната купа по биатлон, а Франция постигна убедителна победа на трасето в Йостерзунд, Швеция.

Българите бяха на 22-о място след двете стрелби на Васил Зашев, който допусна четири грешки. Владимир Илиев обаче бе неточен само веднъж и напредна до 20-а позиция, след което последва големият скок при дамите. Отлично ски бягане на Милена Тодорова нареди българската щафета на 12-о място при предаването към Лора Христова, която бе безгрешна в стрелбата и загуби само една позиция до крайната 13-а.

България завърши с допълнителни патрона и пасив от 3:21.3 минути от победителя Франция, който бе в звезден състав с Емилиен Жаклен, Ерик Перо, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно. Френският квартет завърши за 1:05:16.5 часа, изпреварвайки с 25.2 секунди италианците Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вийрер и Лиза Витоци. Французите бяха победители и в женската щафета в събота.

Третото място остана за победителите в мъжката щафета от Норвегия, които бяха в състав Ендре Стрьомсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Офигстад Нотен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Втората класическа смесена щафета е насрочена за 24 янаури в Чехия, а последната с точки за Световната купа е в Естония на 15 март.

По-рано днес Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Йостерзунд.

#Българска смесена щафета по биатлон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Зимни

Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър
Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър
Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:42 мин.
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.
Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато
Чете се за: 06:40 мин.
Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт" Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Алис Робинсън спечели в САЩ и постигнаха уникален успех в историята на алпийските ски Алис Робинсън спечели в САЩ и постигнаха уникален успех в историята на алпийските ски
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ