14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на европейското първенство в Шефилд

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
При мъжете за трети път на такъв форум ще ни представя Александър Златков.

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на европейското първенство в Шефилд
Изключително съперничество по-малко от месец преди Игрите в Милано/Кортина ще има при жените на европейското първенство по фигурно пързаляне тази седмица в Шефилд (Англия).

При дамите участва и шампионката на България Александра Фейгин, а сред нейните съпернички в британския град са още 13 състезателки, които като нея имат квоти за Милано.

Миналата година Фейгин завърши 14-а на първенството на Стария континент и любопитното е, че сега в Шефилд ще играят първите 15 отпреди 12 месеца. За участие са записани общо 38 момичета, като първите 24 от кратката програма се класират за волната. За Фейгин това е седмо участие на европейски шампионат.

При мъжете за трети път на такъв форум ще ни представя Александър Златков. Негови съперници в Шефилд са 30 фигуристи. Сред тях е миналогодишният шампион Лукаш Бритцги от Швейцария, както и сребърният медалист Николай Мемола от Италия. Бронзовият Адам Сяо Хим Фа от Франция обаче пропуска шампионата.

Първенството отново изправя един срещу друг двама братя - естонците Михаил и Александър Селевко, които миналата година завършиха съответно седми и девети.

Спортните двойки в Шефилд са 17, а танцовите - 30, като с огромен интерес се очаква представянето на Лоранс Фурние-Бодри и Гийом Сизером. Френският дует беше сформиран през 2025 година, но вече е фаворит за титлата във всяко състезание, в което участва. Според прогнозите е много възможно именно Фурние-Бодри и Сизерон да свалят от европейския трон шампионите от последните три първенства Шарлен Гиняр и Марко Фабри от Италия.

При танците в Шефилд Чехия е представена от две двойки брат и сестра. Това са Натали Ташлерова и Филип Ташлер, както и Катерина Мразкова и Даниел Мразек.

Състезателната програма на европейското първенство започва в 14:55 часа в сряда с кратката програма на спортните двойки.

