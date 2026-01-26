15 души загинаха и десетки са в неизвестност след потъване на ферибот във Филипините

Ферибот с повече от 350 души се преобърна в южната част на Филипините. Най-малко 15 души загинаха, а 28 са в неизвестност, съобщиха бреговата охрана и местните власти, цитирани от ДПА.

Поне 316 души са спасени след потъването на „Триша Керстин 3“, съобщи командир Ромел Дуа, оперативен офицер от регионалното поделение на бреговата охрана.

Дуа каза, че причината за инцидента все още е неизвестна, но фериботът пътувал от град Замбоанга в южните Филипини към остров Джоло, когато потънал край провинция Басилан, на около 900 километра южно от Манила.

„Все още установяваме причината за инцидента,“ заяви той. „В момента нашият фокус е върху спасителните операции.“

Дуа отбеляза, че фериботът не е бил претоварен.

Губернаторът на Басилан Муджив Хатаман каза, че според първоначалната информация от оцелелите морето е било спокойно по време на инцидента.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Собственикът на ферибота, компанията „Ейлсън Шипинг Лайнс" (Aleson Shipping Lines), заяви, че работи в тясно сътрудничество с бреговата охрана и други държавни служби в операциите за търсене и спасяване.

„Съпричастни сме с всички, които са били на борда, и техните семейства в този изключително труден момент,“ се казва в изявление на компанията. „Смирено ви молим за вашите молитви, търпение и разбиране, докато усилията по спасителните дейности продължават.“

Морският транспорт е основна форма на придвижване във Филипините – архипелаг с повече от 7000 острова.

Филипините са мястото на най-голямата морска катастрофа в мирно време в света, когато през 1987 г. ферибот се сблъсква с танкер, при което загиват повече от 4000 души.