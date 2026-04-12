1500 яйца получиха възрастни и хора с увреждания в Бургас

По повод най-светлия християнски празник Великден и тази година екипът на Домашен социален патронаж подготви специална празнична изненада за своите потребители, съобщиха от организацията.

В традиционното великденско меню са включени характерните за празника ястия, сред които козунаци и боядисани яйца – символи на новия живот, надеждата и възкресението.

Близо 1500 възрастни хора и лица с увреждания получиха и допълнителен празничен подарък – шоколадово великденско яйце с картичка, изработени с внимание и грижа от екипа на Домашен социален патронаж Бургас.



Инициативата е израз на съпричастност и подкрепа към най-уязвимите групи в обществото, като цели да внесе топлина, радост и празнично настроение в домовете им. С този жест Домашният социален патронаж показва, че грижата за хората е не само отговорност, но и мисия, изпълнена с човечност и внимание.