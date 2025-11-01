БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
17-годишният Иван Иванов дебютира на турнир от ATP в Атина

Беше изтеглен жребият за турнира ATP 250 в Атина, а българинът Иван Иванов получи „уайлд кард“ директно за основната схема.

Варненецът, който навърши 17 години на 30 октомври, ще изиграе първия си мач на такова ниво срещу тенисист, преминал през квалификациите. Двубоят ще бъде на 3 или 4 ноември.

Това е голям момент за младия шампион от Уимбълдън и US Open при юношите, който става вторият най-млад българин в ATP тура след Адриан Андреев.

Ако Иван спечели първия си мач, ще се изправи срещу Фабиан Марожан (Унгария) или Райли Опелка (САЩ).

Лидер в схемата е Новак Джокович, който премести турнира от Белград в Атина, където вече живее със семейството си. Иван е в същата половина на схемата и може да срещне Джокович още на четвъртфиналите.

