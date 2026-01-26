БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

18-годишен блъсна две момичета на пешеходна пътека в Пазарджик

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Снимка: БТА
Тийнейджърка е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Пазарджик в събота вечерта, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик, като уточняват, че тя, заедно с още едно момиче, са били блъснати на пешеходна пътека на булевард "България".

Сигнал за инцидента е получен около 20:45 часа, като към мястото са насочени екипи на полицията и „Спешна помощ“. Там било установено, че 18-годишен водач на лек автомобил „Шкода“, движейки се по булеварда, е блъснал на пешеходна пътека две момичета – едното на 17 години от село Гелеменово, а другото - на 14 години от гр. Радомир.

Пътният инцидент е станал при работеща светофарна уредба на мястото, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик с различни травми и наранявания, уточняват от полицията.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици, направени на водача, са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.

В края на ноември 2025 година момиче и момче бяха блъснати от джип, докато пресичат на пешеходна пътека в Пазарджик.

