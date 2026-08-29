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20 военнослужещи са на терен в община Струмяни, съобщиха от Сухопътните войски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Двайсет военнослужещи работят на терен в засегнатата от наводнение община Струмяни, съобщиха от Сухопътните войски на официалната си фейсбук страница.

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Валери Йотов, работят на терен заедно с представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, служители на горските стопанства, доброволци и жители от селото, посочват от Сухопътни войски.

На терен те разчистват кални маси и наноси, отстраняват паднали дървета и растителност, освобождават достъпа до дворове и улици, затрупани от стихията.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци е обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд на 24 август, което е в сила до 01. 00 часа на 31 август.

#Двайсет военнослужещи #село Струмяни #помощ #наводнение

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