21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив

Фалшиви евробанкноти са били иззети в Пловдив при опит да бъдат прокарани в обращение. От касов офис на финансова институция в район „Тракия“ вчера са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро. На място са пристигнали полицейски служители, като банкнотите са били иззети.

21-годишната жена, която се е опитала да внесе банкнотите е била отведена в Пето районно управление. Всички 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българска народна банка. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Назначена е експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.