БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Фалшиви евробанкноти са били иззети в Пловдив при опит да бъдат прокарани в обращение. От касов офис на финансова институция в район „Тракия“ вчера са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро. На място са пристигнали полицейски служители, като банкнотите са били иззети.

21-годишната жена, която се е опитала да внесе банкнотите е била отведена в Пето районно управление. Всички 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българска народна банка. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Назначена е експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.

#21-годишна жена #фалшиви евробанкноти #евро #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
2
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
3
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
4
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
5
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
6
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Криминално

Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър
Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър
Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ) Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро
Чете се за: 01:37 мин.
Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана
Чете се за: 01:15 мин.
"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро "Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро
Чете се за: 01:35 мин.
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
10187
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова е новият президент на България
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ