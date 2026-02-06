БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея

часова стачка блокира движението корабите гръцкото пристанище пирея
Снимка: илюстративна
От сутринта е спряно движението на всички кораби от пристанището Пирея край гръцката столица Атина заради стачка на пристанищните работници.

Стачката засяга и пристанищата Саламина и Елефсина, пак в района на Атина, докато курсовете от Рафина се извършват нормално. Стачката започна в полунощ и ще продължи 24 часа.

Исканията на работниците са предимно за подновяване на колективните трудови договори с увеличение на възнагражденията и засилени мерки за безопасност и здравословни условия на труд.

Освен това, организаторите издигат искания Гърция да не участва във военни операции и да не се превозват военни товари.

