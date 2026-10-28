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254 сигнала за нарушения на изборните права са постъпили в МВР от 26 септември до днес

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Образувани са 6 наказателни производства

мвр акция
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254 сигнала за нарушения на изборните права са постъпили в МВР от 26 септември до днес, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Образувани са 6 наказателни производства, от които 4 са за престъпления по чл. 167-169 г от НК, и две бързи производства.

Съставени са 1311 предупредителни протокола.

В цялата страна са проведени 204 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Продължава за функционира и горещата линия, припомнят от МВР. На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес izbori@mvr.bg в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес.

#26 септември - 28 октомври #наказателна производства #акции срещу изборните права #МВР

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