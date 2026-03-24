26-годишен мъж открадна кутията за дарения в зоопарка в Стара Загора

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинение срещу 26-годишен мъж за кражба на пари от дарения. Обвиняемият е взел кутията за дарения от местния зоопарк и съдържащата се в нея парична сума.

Мъжът е отишъл в зоопарка, откачил е кутията от поставката ѝ и е избягал. В района на парк „Аязмото“ отворил кутията и взел от нея около 80 евро, които били събрани за лечение на 8-годишно момче, страдащо от мускулна дистрофия.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районната прокуратура да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Мъжът е осъждан, като последното наказание „лишаване от свобода“ е изтърпял през юли 2025 г.