30 нарушения на пътя имал шофьорът, обвинен за катастрофата между Златица и с. Челопеч

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът задържа в ареста Матей К., обвинен за причиняване на смъртта на 23-годишен младеж

окръжната прокуратура велико търново поема разследването побоя шефа мвр русе
Снимка: Архив/
Софийският окръжен съд наложи "задържане под стража" на Матей К., обвинен за причиняване на смърт на 23-годишен младеж, при шофиране с превишена скорост след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на съда. Определението не е окончателно и може да се обжалва.

По време на заседанието адвокатът на задържания е заявил, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей К., но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите. Според съда разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, упралявана от Матей и друга, управлявана от В.П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара.

В хода на делото стана известно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението.

По данни на МВР от началото на месеца са станали 355 катастрофи с 32-ма загинали и 438 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5491, загиналите са 361, а ранените - 6849.

