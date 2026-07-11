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31 години от геноцида в Сребреница: Хиляди почетоха паметта на жертвите

Христо Ценов от Христо Ценов
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Хиляди хора се събраха днес в мемориалния център „Сребреница–Поточари“, за да почетат паметта на жертвите на геноцида в Сребреница, извършен преди 31 години по време на войната в Босна и Херцеговина.

10 наскоро разпознати жертви бяха погребани днес в мемориалния център „Сребреница-Поточари“. Още 900 души не са открити от над 8000 убити мъже и момчета. Клането е класифицирано от ООН като геноцид. През 1995 година след двугодишна обсада босненските сръбски сили начело с генерал Ратко Младич превземат Сребреница, обявена от ООН за зона за сигурност.

Достъпът на хуманитарна помощ е силно ограничен. Сърбите от корпуса „Дрина" палят къщи и провеждат масови екзекуции, като трупат телата на видими места. Отвеждат жените и децата под 13 години в специални „мюсюлмански зони" - повечето от депортираните оцеляват, но завинаги биват разделени от семействата си. Ратко Младич, който е в неизвестност до 2011 г., е осъден на доживотен затвор от съда в Хага за военни престъпления, геноцид и престъпления против човечеството.

#паметта на жертвите #почетоха #геноцида #31 години #Сребреница

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