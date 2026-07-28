38-годишната жена, обвинена в опит за въоръжен грабеж на аптека, остава в ареста

Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 38-годишната жена, обвинена в опит за въоръжен грабеж. На 24 юли тя нахлула в аптека на ул. „Търговска” в централната част на Ямбол и се опитва да отнеме оборота, заплашвайки с газов пистолет 70-годишната служителка.

Оборотът на аптеката бил около 300 евро. Обвиняемата се опитала да вземе наличната в обекта сума и мобилния телефон на аптекарката, счупва предпазното стъкло пред касата, но междувременно служителката успява да подаде сигнал на тел. 112. Полицейски екипи веднага се отзовават и нападателката е задържана в рамките на няколко минути.

Според служебния ѝ защитник до престъплението се е стигнало, тъй като жената била в крайна нужда.

Окръжният прокурор Дойчин Дойчев настоя за най-строгата мярка, като се аргументира, че повдигнатото обвинение за грабеж е в условията на опасен рецидив. Законът предвижда от пет до 15 години лишаване от свобода, каза Дойчев.

На жената ще бъде назначена психиатрична експертиза, за да се прецени какво е състоянието ѝ и дали то има отношение към мотивите за престъплението, посочи още прокурорът.